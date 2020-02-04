400 л химраствора: «Белые каски» готовят новую акцию

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*) совместно с организацией «Белые каски» готовят провокации с применением отравляющих веществ, сообщили российскому Центру примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС, входит в Минобороны РФ) двое жителей идлибской зоны деэскалации в Сирии. Такой звонок поступил на «горячую линию» центра в 22:15 мск 3 февраля.

В ЦПВС отметили, что для осуществления провокации 1 февраля в находящийся в идлибской зоне населенный пункт Мааррет-эль-Арт, где и планируется реализовать такой план, прибыла группа из 15 представителей «Белых касок».

Согласно свидетельствам информаторов, группой боевиков руководит уроженец Хан-Шейхуна боевик «Хайат Тахрир аш-Шам» Махи ад-Дин аль-Ам. У него есть опыт съемки постановочных кадров «химатаки» 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне.

Готовые видеосюжеты, как сообщили в Центре, собираются опубликовать на информационных ресурсах «Белых касок» в социальных сетях. Эти ролики затем распространят ведущие западные и арабские СМИ.

По данным ведомства, провокацию планируется инсценировать в Мааррет-эль-Артик с участием 200 человек из числа прибывших туда родственников боевиков. Среди них есть и дети, которых ранее вывезли из южных провинций. Для этой провокации из подземного хранилища к месту съемок доставили 400 л химического раствора.

Центр примирения призвал все стороны отказаться от реализации преступных планов, а Анкару — «оказать все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе идлибской зоны деэскалации для ее предотвращения».

Организация «Белые каски» пользуется широкой известностью и поддержкой на Западе. Своей целью она называет спасение мирного населения в зонах боевых действий, хотя сирийское правительство обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В российском МИДе деятельность организации назвали элементом информационной кампании по очернению властей арабской республики.

Москва регулярно предупреждает о возможных провокациях с использованием химического оружия в Сирии со стороны «Белых касок» и боевиков.

В очередной раз Минобороны России сообщило об этом в конце ноября 2019 года. По информации ведомства, подобный план разрабатывали террористы «Хайат Тахрир аш-Шам» совместно с этой организацией.

«Для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ, боевиками отбираются местные жители», — указали в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

В министерстве сослались, в частности, на информацию, полученную от жителей населенного пункта Сармада, расположенного в 30 км к северо-востоку от Идлиба. Как отметили российские военные, в начале ноября туда в сопровождении вооруженных боевиков приехали неизвестные люди и колонна из трех грузовиков с различными емкостями с химикатами.

В пресс-службе обратили внимание, что в одной из машин было профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

Фальшивые ролики, якобы доказывающие применение химоружия и уничтожение гражданских объектов в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов, после съемок должны разместить в соцсетях, предположили в Минобороны.

По мнению военных, в видео все представят как доказательства преступлений сирийского правительства и действий ВКС России против мирных граждан.

До сих пор ведутся разбирательства по инциденту, который имел место в апреле 2018 года. Тогда сообщалось, что на сирийскую Думу сбросили хлорную бомбу, в результате чего пострадали и погибли мирные жители. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) позже обнаружила на месте атаки хлор.

Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, объясняя свою позицию тем, что правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств как раз использовался ролик «Белых касок», в котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. Расследование данного инцидента не прекращено по сей день.