400 американских конгрессменов защищают Израиль от России

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Гасанов Камран

20 мая члены Палаты Представителей и Сената попросили Дональда Трампа убедиться в том, что Израиль получает в должной мере поддержку и материальную помощь от США для поддержания своего геополитического превосходства на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Беспокойство в Конгрессе

Конгрессмены также потребовали от президента оказать дипломатическое и экономическое давление на Россию и Иран, чтобы последние прекратили поддерживать сирийского президента Башара Асада, а также ввести новые санкции против союзника Ирана — «Хезболлы».

«В условиях перемен в регионе по-прежнему крайне важно, чтобы мы подтвердили как другу, так и противнику в регионе, что мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону», — отмечается в письме Белому дому.

Подпись под заявлением поставили 400 из 535 членов Конгресса, включая ведущих законодателей в области внешней политики: председателя комитета Палаты Представителей по внешним вопросам Элиота Энгеля и главу комитета Сената по международным отношениям Джеймса Риша.

Обеспокоенность американских законодателей вызвана объявленным в декабре выводом контингентов США из Сирии. Без поддержки Пентагона влияние злейшего врага Тель-Авива Ирана в соседней Сирии может усилиться. Израильские ВВС многократно подвергали авианалётам и бомбовым ударам сирийскую территорию. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал немедленно вывести проиранских ополченцев из арабской страны.

Биньямин Нетаньяху. Фото: www.globallookpress.com

Москва не может прислушаться к Израилю

На встречах с Владимиром Путиным, одна из которых состоялась накануне парламентских выборов в Израиле, Нетаньяху повторно поднял вопрос иранского присутствия в Сирии. Однако Москва до сих пор не может оказать влияние на Тегеран, потому что рассматривает его в качестве главного союзника в борьбе с боевиками и врагами Башара Асада. Если сочинские договорённости России с Турцией по Идлибу не дадут результата, без иранской поддержки России будет сложно выдавить «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) из последнего оплота оппозиции. Поэтому на данном этапе, даже несмотря на заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что «Иран — не союзник», Москва не рискует портить отношения с Тегераном.

Вторым препятствием для Израиля со стороны России служат переданные Дамаску после крушения Ил-20 в октябре 2018 года системы ПВО С-300 «Фаворит». С тех пор израильским лётчикам приходится наносить удары с воздушного пространства Ливана, залетать на сирийскую территорию они не рискуют. Последние рейды с целью уничтожения иранцев были предприняты 18 мая и тоже ограничились Ливаном. Четырьмя днями ранее С-300 впервые удалось взять израильтян «на мушку», хотя ранее ЦАХАЛ хвастался тем, что её F-16 неуязвимы для российских ПВО.

С-300. Фото: www.globallookpress.com

Альянс с Ираном и поддержка Башара Асада, за спиной которого тоже стоит Иран, препятствуют тому, чтобы Москва прислушалась к «чаяниям» Тель-Авива. При этом Россия понимает, что американо-иранские разборки из-за Израиля могут вызвать в регионе хаос. На встрече с австрийским президентом Владимир Путин выразил обеспокоенность частичным выходом Ирана из «ядерной сделки» и дал понять, что «Россия — не пожарная команда и не может спасать всё».

Россия — не пожарная команда

На прошлой неделе риск военного столкновения Соединённых Штатов и Ирана стал ещё более реальным. И. о. главы Пентагона Патрик Шэнахэн заговорил о 120 тысячах военных, которые США хотят отправить в Персидский залив, куда выдвинулась авианосная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Тогда же проиранские ополченцы в Йемене из племени хуситов взорвали саудовский нефтепровод, а переброшенные на остров Киш отряды «Хезболлы» нанесли дронами удары по саудовским танкерам.

Требования конгрессменов наказать Москву за Израиль противоречат намерению Вашингтона сотрудничать с Россией по сирийскому урегулированию, о чём говорил госсекретарь Майк Помпео на недавней встрече с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным в Сочи. Что касается санкций, то Ирану и Сирии терять нечего. Против них действуют всевозможные ограничения со стороны американцев. В ноябре прошлого года США ввели санкции в отношении российских компаний, которые якобы участвуют в тайной продаже иранской нефти Сирии. Пойдёт ли Трамп дальше этих мер, будет зависеть от ситуации в регионе. Сегодня американский президент заявил о готовности к переговорам с иранским руководством, а значит, с просьбой Конгресса о наказании России и Ирана за Израиль Белый дом спешить не будет. Однако это не мешает Вашингтону наносить удар Москве в другом месте — Европе. Сегодня министр энергетики Рик Перри заявил о подготовке санкций США против «Северного потока — 2».