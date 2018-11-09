Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Помощь как прикрытие: США выделяют $18,5 млн на развитие экономики Грузии
Могерини призвала Сербию и Косово удерживаться от конфликтов ради грядущего всту...
«Европе угрожает новый раскол»: Чиновники СЕ всерьез заговорили об опасности Rux...
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
Главная / Политика

40 лет не предел: Трамп продлил санкции от 1979 года против Ирана

09 ноября 2018, 08:24  •  166 • Политика
Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана, введенные в 1979 году в рамках исполнительного указа бывшего лидера страны Джимми Картера. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Ограничительные меры 40-летней давности будут действовать в отношении иностранных лиц, а также стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к распространению оружия массового уничтожения. Сообщается, что американский лидер направил в конгресс США уведомление, в котором подчеркнул, что действие чрезвычайного режима не прекращалось, а действовало и после 14 сентября этого года.
«Распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки по-прежнему представляет собой исключительную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США», - говорится в документе.
Также в письме есть пояснение, что под оружием массового поражение подразумевается ядерное, химическое и биологическое оружие.
Напомним, что 14 ноября 1994 года президент США Билл Клинтон ввел в стране режим ЧП из-за угрозы распространения ОМУ. Отметим, что если компания попала в данный санкционный список, то это означает полный запрет для американских компаний или граждан на бизнес с упомянутыми организациями.
Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что санкции США не повлияют на политику страны. Иран, как и прежде, будет торговать нефтью, какое бы давление Вашингтон не оказывал на Тегеран.
Роухани в своем заявлении отметил, все говорит о том, что «Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти», однако план не удастся. Иран готов «прорвать санкции» через нефтяные продажи. Слова Роухани в понедельник, 5 ноября, приводит агентство Reuters.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

166
Источник
Похожие новости
09 ноября 2018, 08:24
40 лет не предел: Трамп продлил санкции от 1979 года против Ирана
08 ноября 2018, 19:24
В России введут пошлины на товары от 500 евро уже с начала 2019 года
08 ноября 2018, 12:54
Больше мовы: Киев увеличил квоту украиноязычных песен на радио

08 ноября 2018, 19:24
Киевских школьников призвали вдохновляться «воинской доблестью» СС
08 ноября 2018, 22:39
Минфин США обнародовал список «жертв» новых американских санкций
08 ноября 2018, 16:09
Мария Захарова о новом законе Киева: это "попытка киевского руководства нагнетать антироссийскую истерию"
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 ноября 2018, 01:54
«Европе угрожает новый раскол»: Чиновники СЕ всерьез заговорили об опасности Ruxit
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
09 ноября 2018, 03:24
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингу...
09 ноября 2018, 01:39
В КС Украины признали законной отмену пособия по уходу за ребёнком
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 16:54
Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
02 ноября 2018, 10:39
Опровержение ВСЕЙ ЛЖИ ВЛАСТИ о пенсионной реформе
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
07 ноября 2018, 06:12
Ты подонок, ты подонок, иди сюда, иди сюда
02 ноября 2018, 20:24
Гозман, Гельман и Немзер решили, как должны умереть русские
06 ноября 2018, 00:56
Мы знаем, кто заказал Гандзюк
06 ноября 2018, 03:54
Что Шойгу сделал в армии за шесть лет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.