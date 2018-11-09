40 лет не предел: Трамп продлил санкции от 1979 года против Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана, введенные в 1979 году в рамках исполнительного указа бывшего лидера страны Джимми Картера. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Ограничительные меры 40-летней давности будут действовать в отношении иностранных лиц, а также стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к распространению оружия массового уничтожения. Сообщается, что американский лидер направил в конгресс США уведомление, в котором подчеркнул, что действие чрезвычайного режима не прекращалось, а действовало и после 14 сентября этого года.

«Распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки по-прежнему представляет собой исключительную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США», - говорится в документе.

Также в письме есть пояснение, что под оружием массового поражение подразумевается ядерное, химическое и биологическое оружие.

Напомним, что 14 ноября 1994 года президент США Билл Клинтон ввел в стране режим ЧП из-за угрозы распространения ОМУ. Отметим, что если компания попала в данный санкционный список, то это означает полный запрет для американских компаний или граждан на бизнес с упомянутыми организациями.

Напомним, ранее п резидент Ирана Хасан Роухани заявил, что санкции США не повлияют на политику страны. Иран, как и прежде, будет торговать нефтью, какое бы давление Вашингтон не оказывал на Тегеран.