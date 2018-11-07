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40% избирателей в США пошли на выборы из-за Трампа - CNN
07 ноября 2018, 07:39 • 37 • Политика
Около 40% избирателей пришли на промежуточные выборы в США для того, чтобы выразить свое несогласие с политикой президента страны Дональда Трампа. Такие данные приводит CNN.
О том, что около 40% избирателей отправились голосовать на промежуточные выборы в Конгресс США, передает американский телеканал CNN. Однако подчеркивается, что речь идет только о тех, кто не согласен с текущей политикой президента США Дональда Трампа.
По данным телеканала, который ссылается на exit poll, 39% не согласны с политикой главы Белого дома. И они пришли, что выразить свой голос против. А 26%, напротив, пришли поддержать действующего президента.
Напомним, что промежуточные выборы стартовали в США 6 ноября. Традиционно они проходят через два года после избрания президента. В ходе голосования переизбираются 35 из 100 сенаторов, а еще 435 членов палаты представителей Конгресса и губернаторы штатов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет следить за промежуточными выборами в США из своей резиденции - с семьей и друзьями. Пока выборы для Трампа проходят крайне удачно – республиканцы почти вдвое опережают демократов на довыборах в Конгресс.
О планах Трампа рассказала его пресс-секретарь Сара Сандерс. Сам Трамп и его жена Мелания проголосовали досрочно, воспользовавшись открепительными талонами, в Нью-Йорке.
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