40% избирателей в США пошли на выборы из-за Трампа - CNN

Около 40% избирателей пришли на промежуточные выборы в США для того, чтобы выразить свое несогласие с политикой президента страны Дональда Трампа. Такие данные приводит CNN.

О том, что около 40% избирателей отправились голосовать на промежуточные выборы в Конгресс США, передает американский телеканал CNN. Однако подчеркивается, что речь идет только о тех, кто не согласен с текущей политикой президента США Дональда Трампа.

По данным телеканала, который ссылается на exit poll, 39% не согласны с политикой главы Белого дома. И они пришли, что выразить свой голос против. А 26%, напротив, пришли поддержать действующего президента.

Напомним, что п ромежуточные выборы стартовали в США 6 ноября. Традиционно они проходят через два года после избрания президента. В ходе голосования переизбираются 35 из 100 сенаторов, а еще 435 членов палаты представителей Конгресса и губернаторы штатов .

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет следить за промежуточными выборами в США из своей резиденции - с семьей и друзьями. Пока выборы для Трампа проходят крайне удачно – республиканцы почти вдвое опережают демократов на довыборах в Конгресс.