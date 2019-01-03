39 погибли, шестеро спасены: в МЧС заявили о завершении операции на месте обрушения дома в Магнитогорске

На месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция. В МЧС заявили, что больше под завалами людей нет. Число жертв трагедии составило 39 человек, среди них шестеро детей. На данный момент опознаны 38 погибших. Спасены шесть человек, в том числе 13-летний подросток и 10-месячный младенец.

В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Полчаса назад мы извлекли последнее тело, больше в здании погибших людей нет. Поисково-спасательная операция заканчивается и переходит в иную стадию — инженерно-строительную», — сказал он.

Таким образом, в результате ЧП погибли 39 человек. По словам Чуприяна, опознаны личности 38 погибших, среди которых шестеро детей.

В ходе работ сотрудникам МЧС удалось спасти шесть человек, в том числе двоих несовершеннолетних. При этом одна из пострадавших была выписана из больницы ещё накануне. Как отметили в Минздраве Челябинской области, состояние остальных оценивается как стабильное.

Состояние 10-месячного Вани Фокина, который проходит лечение в Москве, оценивается «как стабильное, с некоторыми улучшениями». Младенец находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ваню обнаружили под завалами днём 1 января по прошествии полутора суток после обрушения здания. Он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, врачи диагностировали у малыша многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

В четверг, 3 января, в Успенском соборе Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молитвы о здравии пострадавших и упокоении погибших.

«Сегодня на богослужении в Успенском соборе Святейший Патриарх Кирилл вознёс молитвы о здравии всех пострадавших в Магнитогорске и совершил заупокойную молитву о погибших при обрушении дома», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы РПЦ священника Александра Волкова.

Работающие в четыре смены спасатели по большей части вручную разбирают завалы и продолжают поиск трёх человек, которые считаются пропавшими без вести.

Как сообщил замглавы МЧС, бригады спасателей также продолжат искать под завалами и домашних животных.

Кроме того, в МЧС рассказали, что многие обратились за психологической помощью после ЧП в Магнитогорске. Поддержку людям оказывают 40 психологов.

«Многие звонят, беспокоятся о судьбе своих знакомых, близких. Сейчас характер звонков меняется. Прошло уже несколько дней. Поэтому люди обращаются с вопросами о том, что же делать дальше. Обращаются неравнодушные граждане с вопросом, чем помочь, много информационных запросов. Есть вопросы о характере и порядке выплаты социальной помощи», — пояснила директор Центра экстренной психологической помощи Юлия Шойгу.

«Магнитка, мы с тобой!»

Память погибших при обрушении секции жилого дома в Магнитогорске будет увековечена, инициатива будут согласовываться с местными жителями, сообщил мэр города Сергей Бердников. Он также распорядился провести внеплановые проверки содержания газовых сетей.

Кроме того, градоначальник указал на отсутствие связи между возгоранием микроавтобуса «Газель», в результате которого погибли три человека, и взрывом бытового газа в многоэтажке.

«Ещё раз хочу сказать, что фактов, указывающих на какие-то подтверждения, которые сегодня описаны в интернете, нет однозначно. Регулярно возникают ЧС, но это та ситуация, которая у нас в городе произошла впервые. Поэтому мы будем разбираться ещё глубже, ещё серьёзнее, но сегодня говорить о том, что есть угроза по всему городу, точно не стоит», — цитирует Бердникова ТАСС.

Ранее об этом заявлял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В четверг, 3 января, глава региона вновь провёл личный приём граждан, пострадавших в результате трагедии.

«Всего на личном приёме к губернатору поступило 18 обращений. Борис Дубровский принял 28 граждан из пострадавшего дома», — говорится на сайте администрации региона.

Добавим, что в Челябинске у памятника «Орлёнок» состоялась акция «Магнитка, мы с тобой!». Как сообщает РИА Новости, к монументу пришли несколько сотен человек, которые возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших.

Жители Челябинска возлагают цветы к памятнику «Орлёнок» на акции памяти по погибшим при обрушении одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске.

РИА Новости

© Александр Кондратюк

«Понимаем, что людям из Челябинска, гостям города нужно куда-то прийти и почтить память погибших, поддержать жителей Магнитогорска, поддержать семьи тех, кто попал в беду, кого она коснулась», — заявил первый заместитель председателя Общественной палаты региона Николай Дейнеко.

Как подчеркнули в правительстве Челябинской области, на специальный счёт по сбору средств для поддержки пострадавших поступило уже порядка 7,7 млн рублей. Кроме того, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» перечислило ещё 10 млн рублей.

Накануне сотрудник этого предприятия Артём Ибрагимов рассказал в интервью RT о том, как участвовал в поисково-спасательной операции в первые часы после обрушения подъезда в многоэтажке. Мужчина с помощью собственного квадрокоптера помог спасателям обследовать верхние этажи разрушенного здания, что позволило избежать нового ЧП.

Между тем областные выплаты уже получили некоторые пострадавшие.

«Сегодня выплаты получили 24 человека на сумму более 5,2 млн рублей», — говорится в официальном Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.