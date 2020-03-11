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383 депутата проголосовали за поправки в Конституцию

11 марта 2020, 12:00  •  116 • В России

На Охотном ряду при финальном обсуждении предложенного главою государства законопроекта о поправках в Конституцию страны обнаружилось 43 воздержавшихся. Ожидаемо.

«За» проголосовали 383 народных избранника. Тоже не удивительно.

Против не высказался никто. Не сенсация.

20 поправок внесли либерал-демократы. Большая их часть была учтена - и ЛДПР сказало свое «да».

Коммунисты предложили от лица своего лидера собственные 15 поправок в главный закон. Причем, выслушав выступление президента в нижней палате парламента, коммунисты, в частности, заявили что «президент понял ситуацию и досрочных выборов не допустил».

«Мы поддержали поправки которые подчеркивают усиление социальной справедливости...» — сурово промолвил Геннадий Зюганов.

«За» проголосовали 383 народных избранника. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

«Поправка Терешковой» о снятии ограничений по количеству президентских сроков в окончательный вариант законопроекта вошла. Открывшаяся для Путина возможность ещё раз избираться в президенты перестала быть темой досужих обсуждений и практически стало реальностью.

Также вошли в законопроект и замечания, которые касаются основных социальных гарантий для населения Российской Федерации.

Вообще разнообразных поправок в Конституцию после 15 января 2020 года, когда президент инициировал этот процесс, поступило более 400. Половину замечаний отсекли еще до обсуждения их парламентариями. В итоге оставили «самый сок».

Сам законопроект состоит из трех частей.

В первой статье — поправки, внесенные Путиным, депутатами, сенаторами и членами рабочей группы по подготовке изменений. Тут — запрет на иностранное гражданство для высших чиновников, судей и прокуроров, новые полномочия основных ветвей власти, идеологические моменты.

Во второй статье — процедура голосования по изменениям в Конституции, которое пройдет по всей России 22 апреля.

В третьей статье — процедура того, как закон о поправках вступит в силу, это история многоступенчатая.

После одобрения Госдумой за законопроект должно проголосовать не менее трех четвертей сенаторов и две трети депутатов региональных парламентов. После чего документ подпишет президент и он станет законом. Который в течении недели после подписания еще проверит на «юридическую чистоту» по отношению к основному закону Конституционный суд.

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