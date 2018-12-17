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360 владельцев Hyundai и Kia подали иск на автопроизводителей из-за самовоспламеняющихся моторов
17 декабря 2018, 03:09 • 54 • В мире
В США автовладельцы Hyundai и Kia обвиняют корейских производителей в заводском браке, который приводит к серьезной поломке двигателя, а в некоторых случаях и к самовозгоранию.
360 американских владельцев автомобилей Hyundai и Kia подали коллективный иск на корейских производителей, обвиняя их в допущении заводского брака, который приводит к неисправности двигателя и в некоторых случаях даже к самовоспламенению силового агрегата, сообщает информагентство Nation News.
По данным СМИ, владельцы Hyundai Sonata, KIA Optima и KIA Sportage 2011-2018 годов заявили, что при сборке автомобиля сотрудники завода не залили в двигатель специальную смазку, которая ограничивает приток моторного масла к движущимся частям двигателя, из-за чего происходило повреждение механизма и заклинивание двигателя. В некоторых случаях шатун, соединяющий в двигателе поршень и шатунную шейку, пробивал корпус мотора, вследствие чего происходило самовозгорание.
Официальных комментариев корейские производители пока не давали.
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