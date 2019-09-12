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35 километров за 2 минуты: Разведка США объявила, что следит за разработкой русских ядерных ракет "Буревестник"
12 сентября 2019, 03:39 • 91 • Политика
Разведка США объявила, что внимательно следит за разработкой русских крылатых ракет с ядерной энергоустановкой "Буревестник". При этом были озвучены данные, якобы полученные при испытаниях ракеты: в один из запусков она преодолела более 35 километров за 2 минуты.
О данных, будто бы полученных спецслужбами США, рассказал американский телеканал CNBC. Журналисты со ссылкой на свои источники в разведке рассказали о том, что крылатые ракеты неограниченной дальности со сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (по классификации НАТО - Skyfall) окажутся на вооружении российской армии раньше, нежели было запланировано.
Уже в течение ближайших шести лет разработка ракет будет завершена, а они - введены "в строй", утверждает телеканал. При этом, судя по всему, разведка США внимательно следит за эволюцией процесса разработки.
Так, шпионы будто бы даже имеют доступ к результатам испытаний "Буревестника". Они якобы прошли единожды в нынешнем году и четырежды с конца 2017 года по февраль прошлого. При этом утверждается, что все опыты были неуспешными. Самый долгий полёт ракеты составил около 2 минут, за которые "Буревестник" преодолел 35 с половиной километров.
При этом недавнее ЧП в Архангельской области, где произошёл взрыв на полигоне, якобы также связано именно с разработками этого оружия.
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