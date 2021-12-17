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"Жест отчаяния": СМИ оценили планы Байдена на "адские" санкции против России

17 декабря 2021, 19:55  •  69 • Политика
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Все американские рестрикции с 2014 года не заставили Москву изменить свои позиции по Украине и не смогут это сделать новые
Угроза президента США Джо Байдена ввести против Россию серьезные и ранее невиданные миру экономические санкции, выглядит жестом отчаяния. Эти рестрикции, скорее всего, не принесут должного эффекта. С такой точкой зрения выступил старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин в статье для Financial Times.
По мнению ученого, разногласия между Москвой и Вашингтоном по поводу Украины глубоки, а обещанные Белым домом "адские" санкции лишь усугубят ситуацию, потому что они становятся неподходящим инструментом для разрешения конфликта.
"Угрозы Байдена ввести дополнительные экономические санкции за действия Владимира Путина все больше похожи на акт отчаяния", – цитирует "ИноСМИ" американца.
Он напомнил, что США с 2014 г. обложили Россию целым набором санкций – визовых, финансовых и торговых. Были заморожены активы, запретили оказывать содействие российским нефтяным и газовым компаниям. Также Вашингтон внес наши банки в черные списки, а Visa и Mastercard запретили части из них пользоваться своими платежными системами.
Однако вся эта санкционная дубина никаким образом не помогла разрешить украинский кризис и поменять поведение России вообще.
И вот американские власти, в том числе окружение хозяина Овального кабинета, угрожают Москве серьезными для нее последствиями в случае "вторжения" в Незалежную. Среди "действенных мер" называются следующие: лишение России возможности конвертировать рубли в западные валюты, изгнание ее из системы платежей SWIFT, ограничение закупок гособлигаций и требование к Берлину отказаться от газопровода "Северный поток-2".
Однако и в этом случае, полагает автор, Вашингтон может ожидать провал. По мнению эксперта, неэффективности американских санкций во многом способствует Китай, который помогает странам их обходить.
"Распространение цифровых валют и альтернативных платежных систем создало множество лазеек в санкционных ограничениях, давая возможность оперировать средствами вне долларовых структур", – отметил Грин.
То есть, эффективность экономических ограничений снизилась благодаря глобализации. Кроме того, из-за нежелания терять лицо и сложностей в процессе отмены рестрикций у наказанного Вашингтоном государства нет стимула менять свое поведение и вступать в переговоры.
Напомним, Москва не раз обещала обязательно отреагировать на любые новые санкции Вашингтона и указывала американской стороне, что это "тупиковый путь" в отношениях между странами.

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