Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей ...
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лиц...
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суто...
Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров
Главная / Политика

"Зеофшор и Зекатастрофа": депутаты Рады накинулись на Зеленского с упреками во время выступления

04 ноября 2021, 14:35  •  126 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Украинская политика все больше походит на цирк
Дипломатический или хотя бы просто приличный язык уже давно забыли в правящих кругах Незалежной. Спорные вопросы там решаются руганью, потасовками либо скандальными акциями. На этот раз местные парламентарии попытались сорвать выступление украинского лидера Владимира Зеленского.
Демарш организовали члены политической силы "Европейская солидарность", это партия экс-главы государства Петра Порошенко. Депутаты припомнили некоторые грешки своего главнокомандующего, творчески подойдя к вопросу: они вооружились красноречивыми плакатами.
"Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов. Зекатастрофа. Дай Украине кислород", – гласят агитки незалежных.
Конечно, в провластной партии "Слуга народа" были опечалены такой антизеленской акцией. Приспешники украинского главнокомандующего хотят наказать провокаторов и намерены привлечь их к ответственности за попрание регламента проведения заседания.
Стоит отметить, что фигура украинского президента уже давно стала комической. Недавно Зеленского подняли на смех в России после его встречи с американским коллегой Джо Байденом. Восторженный взгляд главы Незалежной, обращенный на президента Америки, заставил интернет-пользователей хохотать. А российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал фотографию с явным сарказмом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





126
Источник
Похожие новости
04 ноября 2021, 04:40
"Катастрофа для правительства": Делягин и Пронько о самом печальном назначении дня
04 ноября 2021, 01:05
Ракетный удар ВВС Израиля по Сирии провалился
04 ноября 2021, 01:05
Не вашим, а нашим: зачем Россия ограничивает экспорт азотных удобрений
04 ноября 2021, 10:30
"Гуманитарная катастрофа": Писатель предсказал судьбу Украины
04 ноября 2021, 01:05
Отмена QR-кодов в Крыму. Что происходит на самом деле
04 ноября 2021, 02:55
"Это просто цирк": Защитнику прав русских в Казахстане не дали гражданство России - политолог
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
31 октября 2021, 09:00
"Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – часов. Понимаете?!"
01 ноября 2021, 19:25
Украинские силовики массово дезертируют в Донбассе. Пропаганда обманула
31 октября 2021, 18:55
Сергей Лавров встретился с Джо Байденом. Заявление по итогам заняло 4 секунды
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.