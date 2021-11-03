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"Западу по барабану": в Киеве оценили реальное отношение ЕС и США к кризису на Украине

03 ноября 2021, 17:30  •  62 • Политика
Фото: depositphotos.com
Незалежной дают не на развитие, а на прокорм - лишь бы с нее не сваливались штаны
Западные партнеры на словах убеждают украинцев в своей заинтересованности в их судьбе, но на самом деле им "глубоко по барабану" то, что творится в республике. Об этом заявил киевский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Первый независимый".
Он пояснил, что если бы Евросоюз видел в Украине реального стратегического партнера, он бы уже давно одобрил спецпрограмму сотрудничества и начал поддерживать инвестиционные проекты, например, как в Польше. Но Украине помогают "по капле".
"Максимум помощи, которую мы видим, – это несколько сотен миллионов "на штаны", когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, дескать "стреляйте и выживайте",
– высказался Ермолаев. По его оценке, вывести Украину из тупика, в котором она оказалась, могут только сами украинские власти.
"Никто за нас это не решит, никакой Байден, никакой Макарон задницу не поднимут", – убежден эксперт. По его мнению, украинские власти должны, наконец, определиться, что они готовы сделать ради урегулировать ситуации на востоке, и начать переговоры с Донбассом. Сами, не дожидаясь посредничества Запада. Видеофрагмент политического ток-шоу приводит "ПолитНавигатор".
Ранее депутат Рады Вадим Новинский высказался за урегулирование с Донбассом в рамках Минских соглашений, чтобы потом не пришлось соглашаться на конфедерацию.

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