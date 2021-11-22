"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оценили военные эксперты

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Правда о гибели субмарины может использоваться в политическом торге России с НАТО

История трагически погибшего в 2000 году экипажа российской подлодки "Курск" всплыла сейчас не случайно. В этом уверен военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Ранее бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов сообщил в интервью, что "Курск" затонул после столкновения с подлодкой НАТО. По мнению Стешина, высокопоставленный офицер не просто так сделал это заявление именно сейчас.

"Это не "адмирала понесло". Информация выдана дозированно, с намеком на продолжение",

– указал Стешин в своем телеграм-канале. Он рассказал, как в свое время тесно общался с другим адмиралом, но тот даже в дружеской обстановке отказывался поделиться необнародованными деталями по "Курску", намекая, что лет через 50 информация будет раскрыта.

Но прошло чуть более 20 лет, когда про этот мрачный эпизод в истории России напомнили в СМИ. Причем это не просто "вброс", а вполне "продуманный" шаг.

"Скорее всего, где-то идет яростный торг за российские интересы и зоны влияния",

– сделал вывод военный эксперт, отметив, что "наши мертвые нас не оставят в беде".

Отметим, что военный обозреватель Виктор Баранец также считает, что адмирал Попов "знает больше, чем говорит". В пользу озвученной им версии говорит характер повреждений судна и небывалую активность Белого дома, которую он развил в контактах с Москвой в те дни.

"Почему именно сейчас снова возник вопрос об истинных причинах гибели "Курска"? Не потому ли, что отношения России и США, России и НАТО опустились до критически низкой точки и Москва, наконец, устами адмирала решила напомнить миру про неоплаченный "должок" тех, кто утопил нашу подлодку и 118 ее моряков?"

– пишет Баранец в статье для KP.RU.

АПЛ "Курск" затонула в августе 2000 года в Баренцевом море. Есть основания полагать, что причастная к трагедии западная субмарина потом "отлеживалась" у берегов Норвегии.