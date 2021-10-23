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"Задирают нос": японцы потребовали от властей отобрать у России Курилы

23 октября 2021, 17:15  •  13 • Политика
Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Иных альтернатив у Токио нет, заявили читатели
Читатели японской газеты Hokkaido отреагировали на публикацию,  которой говорится о встревоженности российских властей после заявлений премьера Японии Фумио Кисиды о "северных территориях". Обсуждение этой темы, считает обозреватель, лишь подогревает патриотический настрой среди россиян, что во многом и определяет ответную реакцию Кремля.
Авторы также сослались на недавнее заявление председателя Совфеда Валентины Матвиенко, заявившей о "разочаровании" после слов японских коллег. Однако политик напомнила, что Курилы остаются российским субъектом, вне зависимости от позиций и устремлений соседей.
"Это естественно. Раньше с Россией у нас были проблемы, и их злость вполне объяснима. Мы были слишком уступчивы. А теперь они перед нами задирают нос!", "Теперь ясно, как день, что острова не вернуть. И они позволяют себе гневаться на нас! Уже и непонятно, зачем Кисида так поступает", "Острова вернули? Нет. Значит, никакого мирного договора", "Шансы на возврат будут тогда, когда Россия станет демократической. Два острова могут отдать, остальные два можно забрать лишь силой", "Не стоит ждать, нужно отобрать острова силой, и никак иначе!" – пишут комментаторы.
Как отмечает источник, в октябре премьер РФ Мищустин заявил, что Курилы остаются суверенной землей Российской Федерации, что было подхвачено отечественными СМИ. Высказались все представители по государственной вертикали – от Пескова до Захаровой. Первый заявил, что Москва не собирается принимать от Токио "прошлых уверток" по вопросу Курил, а последняя указала, комментируя инаугурационную речь главы правительства Японии Кисиды об отказе от подписания мирного договора без разрешения "территориального спора", что Токио таким образом лишь побуждает Москву занять твердую линию и действовать жесткими методами.

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