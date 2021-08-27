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"За скабеевщину": украинский телеканал закроют из-за российской ведущей

27 августа 2021, 19:25  •  56 • Политика
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В оппозиционном СМИ назвали такое решение самодурством самодураков
В Незалежной открыли фронт борьбы с собственными СМИ из-за российской ведущей Ольги Скабеевой. На "войну" вышла глава Нацсовета по теле– и радиовещанию Ольга Герасимюк.
Чиновница дала накануне интервью изданию "Укринформ", в котором заявила о планах ведомства закрыть канал "Наш" за "скабеевщину". При этом пани Герасимюк не разъяснила, что конкретно имеет в виду под этим термином. По ее словам, она пытается бороться со "скабеевщиной" всеми законными средствами, и как человек не понимает журналистов, которые "ведут антиукраинскую пропаганду".
На угрозу закрыть "Наш" жестко отреагировал украинский телеведущий Максим Назаров, который достаточно смело для нынешней постмайданной Незалежной заступился за российскую коллегу.
По его мнению, глава Нацсовета на самом деле завидует успешности Скабеевой.
"Нельзя же сказать, что по современным меркам у нее [Герасимюк] сложилась успешная телевизионная карьера. (...) Эти завистливые нотки в адрес ее российской коллеги Ольги Скабеевой, которые она разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов, – не что иное, как обычная зависть. Это очевидно", – сказал Назаров в интервью "Стране.ua".
Угрозу закрыть канал "Наш" он назвал самодурством и подчеркнул, что в законодательстве Украины нет такого термина "скабеевщина".
"Ольга Герасимюк – довольно странный персонаж в украинской политике и чиновничьем русле. (...) Все действия Нацсовета по нашему телеканалу обусловлены узким и психологически сложным мировоззрением Ольги Герасимюк, и ничем другим. Законом это не обусловлено точно", – указал журналист.
Он подчеркнул, что "с самодурами и самодураками светские государства" могут бороться исключительно при помощи законодательства.
На битву на Днепре обратила внимание и сама "фигурантка" внутринезалежного противостояния в своем телеграм-канале:
"За "скабеевщину"?! ...новый термин в украинской политологии".
К посту Скабеева прицепила скриншот с громким заголовком одного из местных медиа.

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