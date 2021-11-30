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"Я замешан": Чубайс признал вину за провалы России

30 ноября 2021, 11:55  •  235 • Политика
Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Политик решил проявить максимальную откровенность
Известный российский политик Анатолий Чубайс уже несколько десятилетий занимает высокие посты во властных структурах. Стоит отметить, что бывший глава "Роснано" готов брать на себя ответственность за происходящее. По крайней мере, на словах Чубайс объявил, что считает себя виновным во всех негативных процессах, происходящих в России.
Такими откровениями спецпредставитель российского лидера по связям с международными организациями поделился во время беседы с известной российской журналисткой Ксенией Собчак.
Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что многое, происходящее сейчас в Российской Федерации, вызывает справедливое негодование. Чубайс признался, что различные неприятные перемены, а также промахи в политике государства, в частности, являются его рук делом. Он подчеркнул, что участвует во многих процессах и не собирается снимать с себя ответственность за их результаты.
Впрочем, Анатолий Борисович не забыл и похвалить себя. Чубайс заверил аудиторию Собчак в том, что все позитивные перемены в стране также не проходят без его участия.
"Я замешан в том, что Россия является такой, какой она является сейчас", – объявил политик.
К слову, недавно Анатолий Чубайс предрек нашей стране проблемы из-за высоких цен на голубое топливо на европейских рынках. Государственный деятель убежден, что для России энергетический кризис ничем хорошим не закончится.

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