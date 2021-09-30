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"Я всегда искренен": Берлускони раскрыл детали личного разговора с Путиным
30 сентября 2021, 12:50 • 18 • Политика
Политик рассказал, кем считает своего российского друга
Экс-глава правительства Италии, лидер правой партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что современная международная политика переживает дефицит харизматичных и крупных государственных лидеров. Последним из них, уверен бывший премьер, остался Владимир Путин.
Так, в интервью туринской La Stampa политик рассказал, как президент Российской Федерации поздравил его с юбилеем – 29 сентября Сильвио исполнилось 85 лет. Берлускони сообщил, что ему недавно позвонил "друг Путин", передает РИА ФАН.
"И я ему в точности заявил следующее: Влад, ты меня знаешь, я всегда искренен и говорю тебе это не для лести. Сегодня ты остаешься единственным действительно крупным лидером во всем мире". И он посмеялся. А я ведь не шутил. Это правда", – сообщил итальянский мультимиллиардер.
В целом, уверен Берлускони, мировая политика столкнулась со сложностями из-за дефицита харизматичных лидеров. В качестве примера экс-премьер привел ситуацию в Германии, где Олаф Шольц занят формированием правительства.
"Я хорошо его знаю и могу вас уверить в том, что это политик из разряда тех, у кого весьма скромные способности. Особенно для того, чтобы вести такую великую страну как ФРГ после шестнадцатилетнего срока Меркель", – высказался Берлускони.
29 сентября на официальном сайте Кремля опубликовали поздравление президента России, адресованное Берлускони. Глава государства заявил, что считает итальянского политика одним из самых авторитетных государственных деятелей в Европе. Путин также пожелал другу здоровья и бодрости духа.
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