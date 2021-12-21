"Я извиняюсь": у Псаки возникли речевые проблемы с фамилией помощника Путина

Джен Псаки. Фото: Ron Sachs - CNP/www.globallookpress.com

Чиновница несколько раз запнулась, произнося сложное и малопонятное слово

Официальный представитель Белого Дома Джен Псаки не смогла с первого раза произнести фамилию дипломата Российской Федерации, помощника президента страны Юрия Ушакова. В ходе брифинга пресс-секретарь Джо Байдена запуталась в словах, тщетно пытаясь выговорить правильное слово.

Отвечая на вопрос журналиста, Псаки заявила, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал с российским коллегой.

"Сегодня Салливан побеседовал с Юрием Шаковым...Ушаковым...Ушаковым. Я уверена, что искажаю его фамилию. Приношу свои извинения", – произнесла с запинкой Псаки.

Американская чиновница назвала фамилию Ушакова, отвечая на вопрос о переговорах между Москвой и Вашингтоном, который состоялся в конце прошлой недели. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности указал Ушакову, что Вашингтон готов принять участие в двустороннем взаимодействии по дипломатическим каналам, а также линиям Россия-НАТО и ОБСЕ.

"Он указал, что любой диалог необходимо проводить на взаимной основе и учете наших опасений по поводу действий Российской Федерации, а также в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", – высказалась Псаки.

Официальные лица Соединенных Штатов нередко путаются в сложных и малопонятных им фамилиях, географических объектах и городах России. Не так давно заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что украинское население стремится в Европу и не желает быть похожей на "Свердловск и Екатеринбург". А сами жители Российской Федерации, уверена чиновница, хотят жить в такой стране как Украина.