"Взведенный курок пистолета": Байден ведет двойную игру на Украине

Джо Байден. Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент пытается нащупать золотую середину в отношениях с Россией

Американский лидер Джо Байден является очень опытным политиком, который способен разрабатывать хитроумные стратегии ведения дел на международной арене. По мнению известного политолога Сергея Маркова, сейчас глава США разыгрывает новую схему в отношениях с Россией. Ведущую роль в ней играет Украина.



Глава Института политических исследований считает, что в настоящий момент американский главнокомандующий пытается наладить диалог с Кремлем. Байден считает выгодным для его страны иметь более или менее стабильные отношения с российским государством.

В то же время президент Соединенных Штатов Америки намерен сохранить за собой ведущую позицию и продолжить давление на нашу страну. Для этого он мастерски использует украинское государство. Наш ближайший сосед является своеобразным оружием, наведенным на Москву. В любой момент американские кураторы могут спустить украинских агрессоров на Россию. США пока не собираются этого делать, однако хотят оставить за собой такую возможность.

"Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленным на Россию", – убежден Марков.

Также эксперт отметил, что внешние силы стремятся превратить по сути русское население Незалежной в ненавистников всего, что связано с Россией.

К слову, недавно Байден заявил о военном превосходстве США над Россией. Президент уверен, что американцам не стоит беспокоиться из-за возможной войны.