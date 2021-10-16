"Вызывает удивление": Новак задал Украине вопрос по российскому газу

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Вице-премьера озадачила позиция официального Киева

Украина хочет и дальше покупать российский газ, но предпочитает делать это не напрямую, а переплачивая 20-30%. В связи с этим вице-премьер России Александр Новак решил задать вопрос киевским властям по поводу поставок топлива.

"А почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита", – указал он в эфире "России 1".

По его словам, позиция официального Киева "вызывет удивление".

Напомним, после присоединения Крыма к России Украина отказалась от прямых закупок российского топлива у "Газпрома", сделав выбор в пользу реверсных контрактов – Киев платит европейским компаниям за газ с наценкой, а те, в свою очередь, закупают его у российского газового гиганта.

После вступления в силу нового газового контракта между Венгрией и Россией, условия которого подразумевают отказ от транзита через украинскую газовую трубу, ГТС Украины придется серьезно увеличивать объемы закупок топлива реверсом через Европу.