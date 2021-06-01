Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Главная / Политика

"Выстрел в ногу": в Германии оценили санкции против Белоруссии

01 июня 2021, 11:35  •  177 • Политика
Фото: Oliver Brandt/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Депутат ФРГ указал на зловредность рестрикций для Европы
Скандал вокруг белорусского государства продолжает оставаться одной из основных тем на международной арене. Западные государства грозят покарать Республику за внезапно севший в Минске самолет с помощью санкционной дубины. Однако далеко не все в Европе одобряют такие стремления.
Так, глава немецкого правительственного комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст предостерегает родную страну от возможных последствий антибелорусских рестрикций.
Высокопоставленный госслужащий согласен с тем, что за инцидент с бортом авиакомпании Raynair Минск нужно наказать. Однако вести себя следует аккуратно, так как велика вероятность навредить самим себе. Эрнст считает, что европейское сообщество должно ответить на действия белорусских властей, но действовать нужно так, чтобы "не прострелить себе ногу". Таким мнением немец поделился в беседе с корреспондентом РИА "Новости".
Эрнст напомнил, что является противником антироссийских санкций, так как они не позволяют Европе добиться желаемых результатов, а только подрывают экономику этого региона. В случае с Белоруссией может получиться также: Германия и Европа в целом только пострадают от санкционных ограничений, которые могут быть наложены на Республику.
При этом политик весьма приветствует рестрикции, направленные персонально против белорусского лидера Александра Лукашенко.
Стоит отметить, что западные санкции могут негативно сказаться и на отношениях России и Белоруссии. Так, при определенном стечении обстоятельств российские компании могут вынудить отвернуться от Республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



177
Источник
Похожие новости
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 00:35
Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
01 июня 2021, 06:05
Медведев не стал стесняться в выражениях, говоря о политике Запада: "Оборзели"
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
01 июня 2021, 00:35
От "новых побед" до полного краха: Политолог о призыве Волкова жертвовать деньги в ФБК*
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
30 мая 2021, 05:30
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или убили?
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.