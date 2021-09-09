Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете и...
Главная / Политика

"Вырвать зубы при первой возможности": Шендерович высказался о приговоре Колесниковой

09 сентября 2021, 11:45  •  222 • Политика
Виктор Шендерович. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Осужденным не придется "отсиживать" весь срок, уверен публицист
Освобождение белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой могло бы продлить "политические дни" лидера республики Александра Лукашенко. К такому, как он сам говорит, "парадоксальному" выводу пришел российский публицист Виктор Шендерович.
На этой неделе в Минске был озвучен приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку, выступившим в прошлом году против итогов президентских выборов в Белоруссии. Их признали виновными в подготовке захвата власти и лишили свободы на 11 и 10 лет соответственно.
Многие эксперты сочли решение суда показательно жестким. Однако Шендерович полагает, что срок и текст приговора в данном случае не имеют значения. Поскольку сидеть оппозиционеры будут до тех пор, пока у власти в Белоруссии находится "бандит", или пока он не решить начать ими торговать: "Для того он их и брал!" – уверен сатирик-публицист.
Из этой ситуации, по мнению Шендеровича, можно вынести исторический урок:
"Не стоит обсуждать с людоедами график обсуждения перехода к вегетарианству. Им надо вырывать зубы при первой возможности. Но главное, надо научиться распознавать этих людоедов еще в ту пору, когда они претворяются людьми".
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец пояснил, что суровый приговор Колесниковой и Знаку является сигналом Минска Западу о возможных переговорах, но усомнился, что политические оппоненты Лукашенко пойдут на его условия.
Самим же осужденным в честь оглашения приговора правоохранители устроили настоящий праздник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





222
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
09 сентября 2021, 06:15
Паникующих из-за русского газа британцев раскусили соотечественники: "Всё это, конечно, ложь"
09 сентября 2021, 08:05
Киев приготовился мстить за Крымский мост, но прогадал
09 сентября 2021, 04:25
Политолог: Победа в Афганистане заставила бы молчать Европу о преступлениях США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
06 сентября 2021, 15:55
«Сердце может встать»: украинцы высмеяли новые «адские» унитазы в поездах страны
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока — 2»
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.