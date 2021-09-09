"Вырвать зубы при первой возможности": Шендерович высказался о приговоре Колесниковой

Виктор Шендерович. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com

Осужденным не придется "отсиживать" весь срок, уверен публицист

Освобождение белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой могло бы продлить "политические дни" лидера республики Александра Лукашенко. К такому, как он сам говорит, "парадоксальному" выводу пришел российский публицист Виктор Шендерович.

На этой неделе в Минске был озвучен приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку, выступившим в прошлом году против итогов президентских выборов в Белоруссии. Их признали виновными в подготовке захвата власти и лишили свободы на 11 и 10 лет соответственно.

Многие эксперты сочли решение суда показательно жестким. Однако Шендерович полагает, что срок и текст приговора в данном случае не имеют значения. Поскольку сидеть оппозиционеры будут до тех пор, пока у власти в Белоруссии находится "бандит", или пока он не решить начать ими торговать: "Для того он их и брал!" – уверен сатирик-публицист.

Из этой ситуации, по мнению Шендеровича, можно вынести исторический урок:

"Не стоит обсуждать с людоедами график обсуждения перехода к вегетарианству. Им надо вырывать зубы при первой возможности. Но главное, надо научиться распознавать этих людоедов еще в ту пору, когда они претворяются людьми".

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец пояснил, что суровый приговор Колесниковой и Знаку является сигналом Минска Западу о возможных переговорах, но усомнился, что политические оппоненты Лукашенко пойдут на его условия.

Самим же осужденным в честь оглашения приговора правоохранители устроили настоящий праздник.