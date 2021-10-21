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"Вы радуете Путина": обвинившего ЕС в шантаже премьера Польши попросили помолчать

21 октября 2021, 19:45  •  31 • Политика
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Европарламентарии разругались с коллегой на публике
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий обвинил Европейский союз в "шантаже" из-за спора о судебной системе. В ответ один из евродепутатов, глава Европейской народной партии Манфред Вебер выступил со встречными обвинениями в адрес премьера Польши о том, что тот "радует Путина".
Напомним, во вторник Моравецкий выступил в Европарламенте, в котором обвинил соседей в шантаже, заявив о том, что не принимает "язык угроз", поступающих в адрес его страны. Премьер также сообщил, что подобная практика постепенно вводится в Европе в норму в отношении ряда государств.
Большинство присутствовавших европарламентариев негативно отреагировали на слова выступавшего политика. Так, Вебер заявил, что своей речью тот сеет смуту и раздор в ЕС, провоцируя внутреннее ослабление.
"Подобным политическим подходом вы ослабляете Европейский союз. Особенному этому порадуется Владимир Путин. Пожалуйста, прекратите", – заявил Вебер.
Любой член Европейского союза, отвергающий верховенство его законов, заявили недовольные выступлением Моравецкого политики, посягает не только независимость судебной власти внутри самого политического объединения, но и фактически отказывается от членства в ЕС. После этого Моравецкий замолчал. 
Недовольство речью Моравецкого выразила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, заявившая о том, что глава польского правительства также пытается уйти от темы соблюдения демократических ценностей в своей стране, стараясь отвлечь евродепутатов разговорами о "Северном потоке – 2".

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