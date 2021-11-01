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"Встреча на корточках": Зеленского засмеяли после "переговоров" с Меркель в Глазго

01 ноября 2021, 21:45  •  209 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пользователи обратили внимание на неформальную обстановку
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился на полях экологической конференции в Глазго с Ангелой Меркель, которая в настоящее время исполняет обязанности канцлера ФРГ. Президент Незалежной назвал основные темы переговоров с коллегой.
Так, Зеленский сообщил на своей странице в социальной сети "Твиттер", что обсудил с канцлером такие темы, как текущую ситуацию в Донбассе и способы решения внутреннего конфликта, ситуацию с газом на европейском рынке, и ряд остальных тем, включая "актуальные вопросы отношений" Киева и Берлина.
Многие обратили внимание на то, в насколько неформальной обстановке проходит встреча – Зеленский беседует с Меркель явно не в кабинете, а на фоне снующих охранников в рекреационной зоне, где стоит офисный кулер с водой и книжный стеллаж с комнатными растениями. Комичная ситуация привлекла внимание пользователей, оценивших "столик для переговоров"
"Обсудили". Бабули под подъездом тоже все время обсуждают. Ну там, когда, что, почем, цены в магазинах, политические новости", "Встреча на корточках в коридоре", "Господи, Володь", "Со смартфона шла трансляция?", "Ну и кто такая теперь Меркель?", "Толку что ты там обговариваешь – результатом будет очередной бред и сказки. Прийди в себя и беги – скоро такого варианта не будет", – пишут в комментариях пользователи.
Сам украинский лидер, похоже, совершенно не смутился обстановкой, выкладывая фотографию с "переговоров" в социльные сети.
Під час зустрічі у Глазго з #AngelaMerkel обговорили поточну безпекову ситуацію на #Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин

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