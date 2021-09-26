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"Все вернулось на круги своя": японцы назвали Крым частью России

26 сентября 2021, 19:55  •  182 • Политика
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Пользователи заявили, что история все расставила на свои места
Популярный в Японии портал Yahoo News Japan рассказал о текущих реалиях в Крыму, заявив, что полуостров фактически является частью Российской Федерации – как с политическо-социальной, так и культурной точки зрения. 
Обозреватель Хироюки Нитта напомнил, что с момента "аннексии" прошло семь лет. Этот полуостров предствляется для Азии чем-то невероятно далеким, однако японцам, указал он, не стоит забывать о территориальных спорах с россиянами. Журналист предложил оценить достижения российских властей в регионе за несколько лет.
После распада Советского Союза в 1991 году Крым оказался территорией Незалежной как автономная республика. Хотя большинство населения полуострова было русским, тогдашнее руководство в РФ признало его за Украиной. Несмотря на формальный отказ многих государств признавать Крым частью РФ, именно последняя контролирует полуостров так же, как и остальные субъекты.
Благодаря популярности региона для туристов в Крыму довольно хорошо развито железнодорожное направление. Нитта предложил оценить ситуацию с поездами в Крыму за 2010-й год, когда местная железная дорога была связана с Украиной через Симферополь до севастопольского порта и веткой до Евпатории.
Поезда курсировали из Киева, Минска и Москвы. Железной дороги через Керченский пролив не было – существовала лишь паромная переправа. Однако спустя десять лет можно увидеть, что действуют прямые рейсы из Москвы и Петербурга.
"А гигантский Крымский мост соединил материковую часть России с Крымом. В расписании РЖД на сентябрь есть прямые рейсы из Крыма до Мурманска и Омска. Так широко раскинулись по стране транспортные связи по России", – пишет автор.
Многие из читателей признали Крым российским, заявив, что историческая справедливость восторжествовала.
"А исторически полуостров всегда был российским. Просто все вернулось на круги своя", "Думаю, что украинские власти попросту удачно подстроились под не самое удачное решение СССР, начав считать его своей территорией. Не считаю это честным", "Нравится патриотизм Путина. В какой-то степени мне бы хотелось, чтобы и у нас, японцев, был такой же лидер", "Уйдет пандемия, обязательно туда приеду по железной дороге. Думаю, впечатление будет незабываемым", – пишут пользователи.
Ранее в Крыму придумали способ заставить Украины признать полуостров российским.

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