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"Восхищает смелость": китайская пресса оценила выступление Путина на пресс-конференции

24 декабря 2021, 11:10  •  254 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона
Китайские СМИ отреагировали на прошедшую накануне пресс-конференцию с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Журналисты сделали акцент на высказываниях главы РФ в сторону Запада.
Так, Global Times оценила позицию российского лидера как жесткую, указав, что Китаю необходимо делать официальные заявления с аналогичной риторикой в отношении Соединенных Штатов.
"Президент России раскритиковал наглую ложь Запада, подчеркнув, что страна вынужденно принимает жесткие решения из-за отсутствия возможностей в уступках на фоне роста напряженности в отношениях Запада из-за Украины. На вопрос корреспондента SkyNews, какие гарантии о ненападении может предоставить Россия, лидер указал, что не Москва создавала угрозы другим странам", – пишут китайские журналисты.
Как отмечает источник, ссылаясь на пожелавших остаться анонимными международных экспертов, в 1990-е годы российские власти пытались подружиться с Западом, однако впоследствии Москва осознала, что Штаты не стремятся ответить взаимностью. Реальная цель Запада же заключается в продолжении ослабления России, а также извлечении выгоды в распаде Советского Союза.
"Многих в Китае восхищает смелость президента России в вопросах защиты национальных интересов его страны. Соединенные Штаты приближаются к Южно-Китайскому морю и Тайваньскому проливу, где пытаются создать угрозу государственному суверенитету и безопасности Китая. Многие граждане надеются, что Пекин проявит такую же жесткость по отношению к США, как Россия", – говорится в публикации.
Во время пресс-конференции президент России заявил, отвечая на вопрос британского репортера, что Москва требует от Штатов срочных гарантий по вопросам безопасности, указав, что у порогов российских границ стоят ракеты НАТО.

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