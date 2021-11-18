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"Вообще выходит за красную линию": Путин жестко отчитал Запад и НАТО

18 ноября 2021, 18:40  •  106 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Владимир Путин сегодня, 18 ноября, выступил на коллегии в МИД. Глава государства в своей речи коснулся разных тем, в том числе ситуации в Донбассе и провокаций НАТО. 
Так, Путин раскритиковал Запад и НАТО за полеты стратегических бомбардировщиков в 20 км от российских границ. По его словам, "это вообще выходит за красную линию". Россия будет отвечать на подобные действия. Также Путин указал на то, что Альянс сломал все механизмы диалога, выгнал наших дипломатов, а теперь обижается, что РФ закрыла их миссию. Раз НАТО не хочет сотрудничать, то "не надо". Впрочем, в рядах НАТО возникло напряжение из-за предупреждений РФ, которые дают эффект. 
Также лидер россиян отметил, что ситуация на юго-востоке Украины далека от разрешения. Германия и Франция, хоть и не оспаривают значение Минских соглашений, на деле потакают Незалежной на демонтаж, что заводит переговоры в тупик. Более того, Запад обостряет ситуацию, поставляя Украине оружие, проводя в Черном море учения.
Кроме того, ЕС отталкивает Россию санкциями, голословными обвинениями, в результате возможности для диалога уменьшаются. Также Запад пытается вбить клин между Москвой и Пекином из-за тесных контактов. 
Путин обратил внимание на то, что некогда отношения России с Западом были очень хорошими. Однако НАТО расширяет свое присутствие на востоке. ПВО Румынии и Польши за считанные минуты можно поменять под ударные системы. А США, например, ведет дипломатическую войну. Например, изъяли российскую собственность в нарушении всех норм и правил. 
"Все грубо нарушили, забрали собственность и все! Где та Венская конвенция? И разговаривать не хотят на эту тему. Странно даже – цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живем. Нет! Не очень вроде бы", – сказал Путин.
Путин также высказался о приоритетах России во внешней политике. Страна будет развивать диалог со странами Ближнего Востока и Африкой. 

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