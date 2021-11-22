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"Вокруг столько идиотов": Гордон назвал главную ошибку Зеленского
22 ноября 2021, 17:15 • 93 • Политика
Журналист объяснил, в чем причина бед Незалежной
Ситуация в украинском государстве оставляет желать лучшего. Рейтинги местного президента Владимира Зеленского обваливаются, а недовольство среди населения растет. По мнению знаменитого украинского журналиста Дмитрия Гордона, причина в том, что Зеленский так и не решился на проведение глобальных реформ в государстве.
Гордон напомнил, что украинский главнокомандующий находится у руля власти уже два с половиной года. Однако он так и не запустил процесс реформирования государства. Такая нерешительность приводит к постоянному ухудшению ситуации в стране.
Также Дмитрий убежден, что не последнюю роль в этом деле сыграли приспешники Зеленского. Вместо того, чтобы работать на благо страны, ближайшие сторонники президента занимаются повышением собственного благосостояния за счет украинского бюджета. При этом журналист считает, что у лидера незалежных нет рычагов воздействия на своих единомышленников. Гордон подчеркнул, что Зеленский не может отвечать за действия всех воров и не способен приструнить их.
"Почему вокруг него столько идиотов?" – задается риторическим вопросом журналист.
К слову, недавно экс-глава украинского государства Виктор Янукович подвел итоги Майдана на Украине. Бывший государственный деятель отметил, что за последние годы Киев рассорился со всеми соседями. Бывший гарант заявил, что теперь стране не к кому обратиться за помощью.
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