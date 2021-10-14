"Власть захватил Лукашенко": Латушко высмеял уголовное дело против него и Тихановской

Фото: president.gov.by

Лидер НАУ заявил, что ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Против лидеров белорусской оппозиции возбуждены новые уголовные дела. Основателя движения "Народное антикризисное управление" Павла Латушко и экс-кандидата на должность президента РБ Светлану Тихановскую обвиняют в присвоении власти должностного лица. Однако бывший министр культуры Белоруссии уверен, что власть в стране захватил "диктатор" Александр Лукашенко.

Политик фактически высмеял все предъявленные обвинения. В интервью на телеканале "Дождь" (в РФ признано СМИ-иноагентом) он признался, что это уже пятое уголовное дело, заведенное против него в Белоруссии. Оппозиционер отметил, что по одному из дел ему даже грозит смертная казнь.

Лидер НАУ подчеркнул, что, будучи юристом по образованию, смог детально изучить все уголовные дела. Он обвинил действующего президента Белоруссии по тем же статьям, которые предъявлены ему Следственным комитетом РБ.

К примеру, СК Белоруссии считает, что оппозиционер совершал преступления против государства.

"У нас реально совершаются преступления против государства именно Александром Лукашенко", – иронизировал Латушко.

Кроме того, он заявил, что власть в Белоруссии захватил Лукашенко. Латушко также считает, что глава государства и его соратники совершали акты терроризма. По поводу нового уголовного дела против него и Тихановской политик ответил аналогично.