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"Визит символический": Меркель уедет от Путина без новых договоренностей

15 августа 2021, 13:00  •  117 • Политика
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ уже не сможет ничего изменить
Совсем скоро, 20 августа, Ангела Меркель приедет в Россию переговорить с Владимиром Путиным. Встреча с российским лидером станет последней для канцлера ФРГ, которая чуть больше, чем через месяц покинет этот пост. При этом серьезных договоренностей по итогу приезда немки между странами ждать не стоит, считает политолог Сергей Михеев.
По мнению эксперта, визит Меркель – чисто символический. Ведь политическая карьера главы правительства ФРГ фактически закончена. Как заявил Михеев РИА "Новости", договоренностей не будет, так как Меркель не успеет их реализовать. 
Впрочем, политолог подчеркивает, что Меркель – все еще тяжеловес в политике. Поэтому разговор двух лидеров будет все равно серьезным. Вероятно, президент РФ и канцлер ФРГ обсудят взаимодействие стран после смены правительства в последней. Поговорят Путин и Меркель и о "Северном потоке – 2", возможно, обсудят шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.     
Михеев подчеркнул, что вопрос Крыма поднят не будет, так как российские власти закрыли эту тему уже давно. 
При этом через два дня после посещения Москвы Меркель прибудет в Киев. А 23 августа там стоится "Крымская платформа". Михеев уверен, что президент Украины Владимир Зеленский будет упрашивать Меркель остаться на мероприятие. Канцлер ФРГ, по его словам, откажет украинскому лидеру. 

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