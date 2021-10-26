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"Вернем затем и Крым": Зеленский оценил решение суда по скифскому золоту

26 октября 2021, 15:50  •  58 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава государства заявил, что Украина "всегда возвращает свое"
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал решение амстердамского апелляционного суда, постановившего передать Украине с собственность коллекцию со скифским золотом. Президент сообщил, что Киев "всегда возвращает свое", и заявил, что подобного решения администрация рано или поздно добьется в отношении Крыма.
Так, в своем твиттер-аккаунте президент назвал решение суда долгожданной победой Незалежной. Зеленский также выразил благодарность судьям и командам министерства юстиции, МИДа и минкульта, которые принимали участие в деле.
"Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым", – заявил украинский лидер, комментируя вынесенное решение.
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что власти определятся с местом для хранения коллекции. Премьер выразил уверенность, что Киев будет бороться "за эти драгоценности до конца". Вопрос с хранением будет обсуждаться с минкультом. 
Шмыгаль также сообщил, что на Украине имеется достаточно мест для достойного и надежного хранения коллекции – в качестве одного из вариантов глава правительства назвал собор Святой Софии в центре Киева.
Представители Центрального музея Тавриды выразили возмущение принятым решением, заявив, что Амстердам проигнорировал права и интересы Крыма. Директор учреждения Андрей Мальгин выразил сомнения в том, что украинская сторона способна обеспечить сохранность коллекции. Однако, указал он, судебное решение не стало для полуострова сильной неожиданностью. Крымские музеи рассмотрят вопрос о подаче апелляционной жалобы.

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