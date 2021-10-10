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"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко

10 октября 2021, 11:55  •  32 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Белорусский лидер, по их мнению, придумал новую схему шантажа Евросоюза
Власти Германии заявили о возможной причастности Александра Лукашенко к миграционному кризису в Европе. Как сообщает Bild am Sonntag, белорусского президента считают "верховным контрабандистом" в деле с мигрантами. 
По мнению немецких властей, Лукашенко придумал новую схему шантажа в отношении ЕС – он собирается добиться отмены санкций в отношении Белоруссии посредством "организованной государством контрабанды Европы". 
Как пишет Bild, путешествие в Европу для мигрантов из Ирака, ОАЭ, Ливана, Иордании, Турции и Сирии начинается с получения белорусской студенческой визы. 
"По прибытии в Минск местные пограничники или ополченцы вывозят людей в основном к польской границе – туда, где нет сведений о нахождении польских пограничников. Оказавшись в ЕС, они направляются в Германию", – пишет издание.
За "государственный контрабандный ввоз Минска" мигранты должны заплатить до € 4 000. Беженцев принимают в центре в Бранденбурге, где ситуация настолько напряженная, что уже установили зимние палатки.
По последним данным, ходатайство о предоставлении убежища подали около 33,5 тысяч человек лишь в одной Германии. 
Ранее Брюссель принял решение закрыть Минску небо для полетов в страны-поставщики мигрантов. Однако как именно они намереваются это сделать неизвестно.

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