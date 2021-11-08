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"В течение двух часов": назван способ НАТО избавиться от Лукашенко
08 ноября 2021, 18:55 • 154 • Политика
Беглый политолог поделился своими предположениями по поводу тактики Альянса после обострения миграционного кризиса
Бывший президент Европейского совета и бывший польский премьер Дональд Туск призвал рассмотреть возможность начала реализации четвертой статьи НАТО, если ситуация на границе между Польшей и Белоруссией ухудшится. В ней указывается, что страны-участницы альянса должны приступить к проведению чрезвычайных мероприятий, если в одном из государств под угрозой окажутся территориальная целостность и безопасность. Беглый политолог Дмитрий Болкунец не исключает, что прибегнуть могут и к реализации следующей, пятой статьи.
Согласно ей, нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на альянс в целом – ее применяли лишь однажды в истории, после 11 сентября 2001 года.
Болкунец написал в своем телеграм-канале, что миграционный кризис создал угрозу безопасности Литве и Польше. Теперь у НАТО есть основания признать Лукашенко террористом и провести операцию по его аресту.
"В течении двух часов самозванец и главный террорист Европы могут быть обезврежены. Он нужен живой для проведения трибунала", – заявил оппозиционер.
Ранее Болкунец заявил, что Лукашенко не намеревается реализовывать ни одну из 28 до этого подписанных союзных программ.
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