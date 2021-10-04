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"Устали от пикировки": генсек НАТО сделал Лаврову новое предложение

04 октября 2021, 19:25  •  494 • Политика
Фото: Laurie Dieffembacq / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Столтенберг и Лавров провели переговоры на Генассамблее ООН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову с предложением о возобновлении прямого диалога между военным блоком и нашей страной. Двусторонние отношения в формате "Россия – НАТО" политики обсудили в ходе переговоров на Генеральной Ассамблее ООН.
Об этом рассказал председатель комитета СФ РФ по международным делам Григорий Карасин. Парламентарий подчеркнул, что предложение о возобновлении прямого формата сделал руководитель военно-политического альянса, как только вошел в комнату для переговоров с российской делегацией. По его словам, Столтенберг заявил об усталости "от пикировки".
В ответ глава МИД РФ предложил прийти к договоренностям по конкретным целям вместо "безрезультативных переговоров на долгие годы". В частности, как отметил сенатор, Лавров обратил внимание на необходимость отвода войск в местах соприкосновения вооруженных сил России и НАТО на несколько десятков километров. 
Лавров предложил Столтенбергу подписать соответствующий договор, однако, по словам Карасина, генсек НАТО заявил о невозможности такого решения. Меж тем, глава Северо-атлантического блока предложил России вернуть своего представителя в Брюссель.
Парламентарий подчеркнул, что во время переговорах на Генассамблее ОНН стороны не достигли конкретных договоренностей. Однако, по его словам, и российская делегация, и представители НАТО поняли, что ситуация дальнейшая ситуация будет нелегкой.

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