"Управляет Байденом": заявление Путина о США взбесило американцев

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Жители Америки боятся усиления позиций нашей страны

Многие в США негативно настроены по отношению к России. Некоторым кажется, что Вашингтону необходимо усилить давление на Москву. На этом фоне американцев вывели из себя слова российского лидера Владимира Путина о контактах с главнокомандующим Америки Джо Байденом.



Владимир Владимирович недавно отметил, что считает отношения с американским коллегой устойчивыми и конструктивными.

В Америке такое положение дел далеко не всем пришлось по вкусу. Интернет-пользователи начали бурно обсуждать слова Путина и критиковать Байдена. Многим кажется, что последний слишком любезничает с нашим президентом и вообще находится в его власти.

"Если Путин скажет Байдену прыгнуть, тот лишь спросит, как высоко", "Путин имеет достаточно власти, чтобы управлять Байденом", – негодуют воинственно настроенные читатели издания Fox News.

Многие были бы довольны, если бы американский главнокомандующий отказался от "вялой внешней политики" и начал всей мощью Соединенных Штатов давить на Российскую Федерацию.

Некоторые даже убеждены, что наш президент откровенно смеется над США, а "Китай хихикает".

Впрочем, нашлись и более трезво мыслящие пользователи интернета, которые подчеркнули, что мощные государства должны сотрудничать на благо всего мира.

К слову, недавно журналисты рассказали о тайных "кураторах" американского президента. Некоторые эксперты убеждены, что Соединенными Штатами управляет не Байден.