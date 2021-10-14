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"Управляет Байденом": заявление Путина о США взбесило американцев
14 октября 2021, 18:35 • 36 • Политика
Жители Америки боятся усиления позиций нашей страны
Многие в США негативно настроены по отношению к России. Некоторым кажется, что Вашингтону необходимо усилить давление на Москву. На этом фоне американцев вывели из себя слова российского лидера Владимира Путина о контактах с главнокомандующим Америки Джо Байденом.
Владимир Владимирович недавно отметил, что считает отношения с американским коллегой устойчивыми и конструктивными.
В Америке такое положение дел далеко не всем пришлось по вкусу. Интернет-пользователи начали бурно обсуждать слова Путина и критиковать Байдена. Многим кажется, что последний слишком любезничает с нашим президентом и вообще находится в его власти.
"Если Путин скажет Байдену прыгнуть, тот лишь спросит, как высоко", "Путин имеет достаточно власти, чтобы управлять Байденом", – негодуют воинственно настроенные читатели издания Fox News.
Многие были бы довольны, если бы американский главнокомандующий отказался от "вялой внешней политики" и начал всей мощью Соединенных Штатов давить на Российскую Федерацию.
Некоторые даже убеждены, что наш президент откровенно смеется над США, а "Китай хихикает".
Впрочем, нашлись и более трезво мыслящие пользователи интернета, которые подчеркнули, что мощные государства должны сотрудничать на благо всего мира.
К слову, недавно журналисты рассказали о тайных "кураторах" американского президента. Некоторые эксперты убеждены, что Соединенными Штатами управляет не Байден.
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