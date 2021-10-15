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"Уничтожить Москву": экс-депутат Рады призвала Киев к решительным действиям

15 октября 2021, 11:30  •  141 • Политика
Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Одиозная деятельница снова отличилась русофобским высказыванием
Иногда создается впечатление, что украинские политики пытаются перещеголять друг друга в уровне накала страстей вокруг России. На сей раз отличилась скандально известная бывшая депутатка Верховной рады Ирина Фарион. Дама прямо заявила, что Украине пора перейти к плану "уничтожения" Москвы.
Отъявленная националистка убеждена: пора отказаться от того, чтобы просто считать Россию "страной-агрессором" и забрасывать ее бесконечными словесными угрозами и обвинениями. Этот этап внешней украинской политики уже должен завершиться. Пришло время переходить к более решительным действиям.
По мнению Фарион, российское государство нужно прямо назвать "страной-врагом". Единственное, что в таком случае должны делать киевские власти – это стремиться полностью разгромить "противника".
"Россия будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы", – помпезно объявила государственная деятельница с Незалежной.
Как отмечает интернет-издание URA.RU, с таким громким призывом Фарион выступила во время марша радикалов. Недавно по центру украинской столицы радостно прошествовали местные экстремисты. "Торжественное" мероприятие было посвящено годовщине создания "Украинской повстанческой армии*" (деятельность организации признана экстремистской и запрещена на российской территории). В годы Великой Отечественной войны эти приспешники Гитлера прославились особой кровожадностью и жестокими убийствами советских партизан.
Стоит отметить, что на Украине уже подозревают: вскоре Россия полностью откажется от общения с Незалежной. По мнению некоторых экспертов, статья Медведева об этом государстве является черной меткой местному президенту Владимиру Зеленскому.
* Организация запрещена на территории РФ

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