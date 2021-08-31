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"Укрусь": Захарова предложила офису Зеленского новое название для Украины
31 августа 2021, 22:25 • 36 • Политика
Официальный представитель МИД РФ иронично прокомментировала очередную инициативу Незалежной
Сегодня, 31 августа, в офисе Владимира Зеленского родилась блестящая идея. Советник главы офиса украинского президента Украины Алексей Арестович предолжил отнять у России бренд "русских", а заодно и изменить название страны.
На Украине пока остановились на варианте Русь-Украина, отметив, что работа над переименованием страны еще ведется. В интервью Роману Цимбалюку Арестович также добавил, что никак не добьется, чтобы "войну", которая сейчас ведется между двумя странами, называли "русско-российской". Мария Захарова не смогла пройти мимо этой новости, решив подсобить украинцам в поиске нового названия.
В своем телеграм-канале дипломат подчеркнула, что рада наконец понять, чем действительно занимаются в офисе Зеленского. "А то, не скрою, были вопросы", – добавила Захарова.
Далее она предложила свой вариант нового названия Украины.
"Дарю – Укрусь. Не благодарите",
– закончила официальный представитель МИД РФ.
В комментариях многие пользователи поддержали эту идею. Другие же отметили, что им страшно от того, что творится в соседней Украине.
"Смешно, но жутковато", "Испанский стыд за братский народ", "Мария, это пять!", "Посмешище… Господи! Образумь...", "Гениально", "Это очень смешно",
– написали под постом.
Ранее Арестович пообещал со страшной силой "лупить" Россию в случае начала боевых действий.
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