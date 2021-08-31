Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Главная / Политика

"Укрусь": Захарова предложила офису Зеленского новое название для Украины

31 августа 2021, 22:25  •  36 • Политика
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ иронично прокомментировала очередную инициативу Незалежной
Сегодня, 31 августа, в офисе Владимира Зеленского родилась блестящая идея. Советник главы офиса украинского президента Украины Алексей Арестович предолжил отнять у России бренд "русских", а заодно и изменить название страны. 
На Украине пока остановились на варианте Русь-Украина, отметив, что работа над переименованием страны еще ведется. В интервью Роману Цимбалюку Арестович также добавил, что никак не добьется, чтобы "войну", которая сейчас ведется между двумя странами, называли "русско-российской". Мария Захарова не смогла пройти мимо этой новости, решив подсобить украинцам в поиске нового названия. 
В своем телеграм-канале дипломат подчеркнула, что рада наконец понять, чем действительно занимаются в офисе Зеленского. "А то, не скрою, были вопросы", – добавила Захарова. 
Далее она предложила свой вариант нового названия Украины. 
"Дарю – Укрусь. Не благодарите", 
– закончила официальный представитель МИД РФ. 
В комментариях многие пользователи поддержали эту идею. Другие же отметили, что им страшно от того, что творится в соседней Украине. 
"Смешно, но жутковато", "Испанский стыд за братский народ", "Мария, это пять!", "Посмешище… Господи! Образумь...", "Гениально", "Это очень смешно", 
– написали под постом. 
Ранее Арестович пообещал со страшной силой "лупить" Россию в случае начала боевых действий. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





36
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
31 августа 2021, 09:35
Россия трепещет от страха перед Польшей и Украиной - СМИ
31 августа 2021, 11:25
Вся сила русских в 62 пунктах: Опубликован секретный доклад ЦРУ о России
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут в...
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
30 августа 2021, 23:30
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибке президента Украины
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.