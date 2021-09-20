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"Украинцы замерзают": Киеву предложили отказаться от нападок на "Северный поток – 2"
20 сентября 2021, 13:35 • 98 • Политика
Местные власти не заботятся о простых жителях
Представители киевского режима не прекращают вакханалию вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Высокопоставленные незалежные тратят огромные усилия на то, чтобы бесконечно задевать нашу страну. Тем временем, народ Украины замерзает из-за неподъемных цен на голубое топливо. Член Совфеда России Ольга Ковитиди предложила властям Незалежной наконец-то заняться своими проблемами.
Сенатора удивляет, что тамошние государственные деятели находят время и ресурсы для регулярных нападок на Российскую Федерацию и наш трубопровод. Вместе с тем они ничего не делают для того, чтобы улучшить положение собственных граждан. А ситуация на Украине сложилась достаточно плачевная. У людей просто нет денег на оплату растущих как на дрожжах тарифов за коммуналку.
"Украинская власть должна вспомнить о рядовых украинцах, замерзающих у себя в квартирах", – заявила высокопоставленная госслужащая в беседе с корреспондентом издания "Известия".
Сенатор напомнила, что представители киевского режима даже не могут привести в приличный вид местную газотранспортную систему. Тем временем уже наступает новый отопительный сезон. Каким образом будут обогреваться незалежные, остается загадкой.
Впрочем, доведенные до ручки люди пытаются наладить свой быт с помощью подручных средств. Недавно депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что в некоторых селах украинцы перешли на дрова. Далеко не всем незалежным по карману покупка дорогостоящих кубометров газа.
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