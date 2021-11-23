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"Украине бросили кость": политолог оценил новые антироссийские санкции США

23 ноября 2021, 10:45  •  154 • Политика
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Блинкен анонсировал ограничения против "Северного потока-2"
Украинским властям и членам Конгресса США, которые требовали от американских властей оказать давление на Российскую Федерацию, с издевкой "бросили кость" в виде санкций. Такой позиции придерживается аналитик Марат Баширов. Он прокомментировал информацию о новых ограничениях против газопровода "Северный поток-2". 
Ранее глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит санкции а отношении юридического лица, имеющего отношение к российской ГТС. Под американские ограничения также попадают два морских судна, принадлежащих этой компании. Об этом сообщает телеканал "360".
Эксперт иронично заметил, что сразу после выступления госсекретаря США жителям Германии не стоит бежать за дровами и закупаться шубами, вероятно, имея в виду, что необходимый для ФРГ газопровод все равно будет введен в эксплуатацию. Он уточнил, что в действительности ограничения коснутся только фирмы Transadria Ltd и двух ее кораблей.
Политолог заявил, что Незалежной и американским парламентариям "бросили кость", чтобы они не мешали высокопоставленным чиновникам вести реальные переговоры. Об этом Баширов написал в своем телеграмм-канале. 
Напомним, ранее депутат Европейского парламента обратил внимание, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" может сорваться из-за давления США. Гуннар Бек подчеркнул, что против ГТС также выступают Франция, Италия и Польша, а Германия, наоборот, поддерживает энергетический проект.

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