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"Украина не стоит перекрытой газовой трубы": британцы оценили переговоры Путина и Байдена

08 декабря 2021, 11:50  •  187 • Политика
Фото: Anita Kumar - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Европе сомневаются, что Вашингтон приведет в действие свои угрозы в адрес Москвы
Сам факт прямых переговоров лидеров России и США помогает снизить напряженность в мире, но вряд ли угрозы Белого дома способны повлиять на лидера Кремля. К такому мнению склоняются читатели британского издания The Telegraph.
Газета опубликовала большую статью, посвященную переговорам Владимира Путина и Джо Байдена. В ней отмечалось, что американская сторона инициировала эту встречу, чтобы дать России сигнал, какова будет реакция Вашингтона, если Москва решится на военное вторжение на Украину.
Среди читателей завязалась оживленная дискуссия на эту тему. Большинство радуется тому, что диалог Кремля и Белого дома сохраняется, однако многие сомневаются, что США могут повлиять на ситуацию да и вообще реализовать свои угрозы.
"США не могут просто заблокировать России SWIFT, поскольку SWIFT является частной структурой и базируется в Бельгии", – напоминает Patrick Davies.
"Повредят ли России отключение от SWIFT и другие санкции? Да, но не так сильно, как думают чиновники из Белого дома. Россия, в основном зарабатывающая на ископаемом топливе, развернулась на восток, к Китаю", – пишет Mark Jones.
"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то мы здесь в Европе можем замерзнуть этой зимой!" – предупреждает NoLonger ATory.
"Неужели мы готовы к риску, что Россия отключит нам газовые краны? Стоит ли Украина этого?" – сомневается Wil You.
"Все карты в руках Путина. Никто не пойдет на помощь Украине и не рискнет заморозить Европу этой зимой. Любые санкции будут лишь косметическими, чтобы успокоить общественное мнение", – приводит ИноСМИ комментарий пользователя Paul Calvert.
Ранее эксперт указал, что российская сторона оказалась более довольна состоявшимися 7 декабря переговорами Путина и Байдена, чем американская.

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