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"Украина - расходный материал": в России озвучили цель США
27 ноября 2021, 13:20 • 272 • Политика
Вашингтон пытается разжечь конфликт в Донбассе
В последнее время в США то и дело говорят о грядущей войне России и Украины. Руководитель Службы внешней разведки нашей страны Сергей Нарышкин назвал цель США на фоне новостей о "вторжении" России на Украину.
Делают это американцы, чтобы спровоцировать новую трагедию в Донбассе. Москве же нужно оставаться хладнокровной и улучшать военные возможности.
Американцы специально науськивают киевскую власть, которую не могут держать под контролем, на боевые действия в Донбассе. Для США, по словам Нарышкина, Украина – "расходный материал".
Также глава СВР отметил, что никакого нападения России на Украину не будет. США просто прицельно занимаются пропагандой. Госдеп передает партнерам и журналистом ложную информацию, чтобы те, в свою очередь, распространяли фейки с огромной силой.
Ранее на Западе заявили, что "нападение" РФ на Незалежную откалывается из-за болот. Впрочем, некоторые склоняются к тому, что США провалились в попытке доказать Европе намерения России "атаковать" соседнюю страну.
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