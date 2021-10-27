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"Украдено Украиной": в Крыму предложили остроумное решение по скифскому золоту

27 октября 2021, 10:30  •  227 • Политика
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Власти Незалежной сравнили с нацистами
Скандальное решение суда Амстердама о передаче Незалежной коллекции скифского золота, ранее хранившейся в музеях Крыма, естественно, вызвало всеобщее возмущение. Власти полуострова нашли остроумное решение проблемы. На витринах вместо артефактов предлагается поставить таблички с надписью:
Украдено Украиной в Амстердаме.
С такой инициативой выступил советник главы региона Олег Крючков. Он подчеркнул, что уникальную коллекцию скифского золота де-факто украли у крымчан. Теперь оригинальные таблички могут появиться на витринах музеев Бахчисарая, Симферополя или Керчи, где раньше были выставлены ценны экспонаты.
Чиновник сравнил власти Украины с нацистами. Он напомнил, как немецкие захватчики во время Великой Отечественной войны вывозили из Крыма музейные экспонаты. Крючков выразил уверенность, что скифское золото так или иначе вернется на полуостров. 
Напомним, нидерландский суд принял решение о передаче коллекции скифского золота Незалежной во вторник, 26 октября. Разбирательство по этому делу длилось семь лет. Уникальные артефакты в 2014 году были вывезены на выставку в Европу, однако после воссоединения Крыма с Россией Амстердам отказался возвращать экспонаты.
Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский не упустил возможности заработать политических очков. Глава государства отреагировал на решение суда мгновенно: он в очередной раз обещал вернуть Крым. 
Позиция амстердамского суда ничуть не устроила Москву. В Совете Федерации подчеркнули, что Россия может разорвать дипломатические отношения с Нидерландами, если не удастся добиться справедливого решения по скифскому золоту.

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