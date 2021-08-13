"Удивительно": Мария Захарова прокомментировала отъезд из РФ репортера BBC

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Представители Запада на себе почувствовали, что значит быть жертвой "визовых издевательств"

Сообщение о том, что британской журналистке не продлили визу и ей придется покинуть Россию, привело к бурному оживлению медиасообщества. При этом аналогичные новости, касающиеся сотрудников российских СМИ, у западных коллег заинтересованности не вызывают. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Удивительно, по ее мнению, что в Лондоне не обратили внимания на предупреждения МИД РФ о том, что в ответ на "визовые издевательства" над российским корреспондентом в Британии Москва предпримет соответствующие меры.

О том, что корреспондентке Би-би-си Саре Рэйнсфорд придется покинуть Россию до 31 августа, стало известно 13 августа. Причина в том, что у нее заканчивается срок визы, а новую ей не дали. Сама журналистка от комментариев пока воздерживается, хотя, по мнению Захаровой, ей и другим представителям ВВС должно быть, что сказать: на днях их приглашали в МИД РФ, где подробно разъяснили ситуацию, сообщила дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что США покинут 24 сотрудника российского диппредставительства, которым не продлили визы. Причем большинство оставит свои посты без замены, поскольку новым работникам США визы тоже не открывают.

Российским спортсменам, занявшим призовые места на Олимпиаде в Токио, также из-за визовых препон не удается попасть на следующие международные старты.