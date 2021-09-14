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"Удачный троллинг": в Сети обсуждают новый мем с Лукашенко и Зеленским
14 сентября 2021, 10:55 • 150 • Политика
Бывшим коллегам президента Украины шутка должна понравиться, уверен Пушков
Опубликованный в социальных сетях пост бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который сравнил текущие цены на газ в Белоруссии и Незалежной, не обошел вниманием российских политиков. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков успел прокомментировать шутку бывшего главы правительства, заявив, что фотоколлаж с президентами Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко стал "удачным троллингом" в сторону главы Незалежной.
Ранее Азаров опубликовал на своей странице в "Твиттер" фотографию с расстроенным президентом Украины и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, который демонстрировал благодушие – автор публикации сделал акцент на разительном контрасте в выражениях лиц у политиков, прикрепив текущие цены на газ для каждой из стран. Для Украины тысяча кубометров обходится в $ 753, когда Белоруссия покупает топливо по $ 128 – то есть разница практически в шестикратном размере. В своей публикации Азаров ехидно поинтересовался, кого из двух на фото можно назвать патриотом своей страны.
Позднее Пушков сделал репост, заявив, что публикация Азарова попала прямиком в цель, а само фото оказалось "удачным троллингом", передает РИА ФАН.
"Если не в администрации президента Украины, то в Квартале-95 должны оценить", – написал сенатор на своей странице в "Телеграм".
Ранее Пушков заявил, комментируя словам украинского премьера о необходимости выплатить Киеву компенсацию в 100 млрд долларов за "оккупацию" Крыма, что администрация соседней страны достигла предела своих мечтаний. Тем не менее, указал сенатор, желания Киева в значительной степени опережают его возможности.
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