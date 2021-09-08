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"Убийца": американцы обрушились на Байдена во время встречи
08 сентября 2021, 11:00 • 164 • Политика
Рейтинг президента продолжает стремительно падать
Джо Байден решил поддержать народ, поэтому отправился в разрушенный ураганом "Ида" штат Нью-Джерси. Только американцы такой жест не оценили. Не спасли ситуацию даже объятия и рукопожатия президента. В итоге вместо обсуждения насущных проблем демократу пришлось выслушивать мнение граждан о себе.
Встреча не задалась с самого начала, потому что с того момента, как Байден приехал в Нью-Джерси, его кортеж сопровождался криками "Позор!" Кто-то из американцев даже вывесил плакаты, поддерживающие экс-президента Дональда Трампа.
"Убийца! Ты убиваешь наших детей!"
– накинулась на главу Белого дома одна из местных жительниц.
Другой американец справедливо поинтересовался у Байдена, за что его друг скончался в Афганистане.
К слову, политика 46-го президента вызывает много вопросов не только у республиканцев, агитировавших голосовать за Трампа, но и у самих демократов, которые, похоже, разочаровались в своем выборе. Так или иначе, рейтинг Байдена говорит сам за себя. Из-за последних событий он продолжает стремительно снижаться.
Подливает масла в огонь и молодежь, которая даже во время вечеринок обсуждает политику Байдена. И явно не в положительном ключе. А спортсмены и болельщики и вовсе запустили флешмоб, желая намекнуть демократу, что отношение американцев к нему, мягко говоря, не самое лучшее. На трибунах то и дело звучат нецензурные кричалки, советующие президенту отправиться куда-нибудь подальше.
Ранее в США указали на "ложь" Байдена по Афганистану. Ведущий одного из американских каналов потребовал увольнения президента.
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