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"У нас серьезные проблемы": Лукашенко оценил ситуацию у границ Белоруссии
27 сентября 2021, 14:15 • 91 • Политика
Глава государства призвал силовиков не зацикливаться на обстановке с мигрантами
Ситуация, которая складывается в ряде сопредельных государств, неблагоприятна для Белоруссии. Правоохранительным органам следует обращать особое внимание на то, что происходит у госграниц, о чем заявил сегодня, 27 сентября, глава республики Александр Лукашенко в ходе выслушивания доклада силового блока.
При этом лидер уточнил, что правоохранительным органам не стоит акцентировать внимание исключительно на мигрантах – у Минска есть более важная задача, указал Лукашенко.
"У нас очень серьезные другие, более важные проблемы, связанные с обороной", – сообщил лидер.
Так, польская сторона разворачивает силы у белорускких границ. Ситуация, на взгляд президента республики, вполне очевидна. Вместе с Варшавой подключаются к развертыванию в странах Североатлантического альянса Соединенные Штаты. Украина также открывает "новый фронт".
Белорусский лидер заявил, ссылаясь на внутренние сводки спецслужб, что беглая оппозиция ринулась в Незалежную, где создаются тренировочные базы по подготовке к деятельности на территории Белоруссию.
Лукашенко также сообщил, что обсудил ситуацию на границе с Украиной с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств сошлись на том, что примут общий комплекс мер. В противном случае у Союзного государства развернется неприемлемая ситуация – вплоть до развертывания ракет. Подобная ситуация, указал глава Белоруссии, недопустима.
Ранее сообщалось, что Лукашенко приземлился в Сочи – президент Белоруссии прибыл в РФ с частным визитом.
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