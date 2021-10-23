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"У нас есть кое-что получше": китайцы поддержали слова Путина о создании военного союза

23 октября 2021, 13:45  •  135 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Странам хватает взаимного доверия и добрососедства, заявили пользователи
21 октября президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на ежегодном заседании клуба "Валдай", ответив на вопросы журналистов. Президент также дал развернутый комментарий, выразив свое мнение по поводу необходимости создания нового военного союза в лице России и Китая в качестве ответа Североатлантическому альянсу.
Президент заявил, что, несмотря на то, что НАТО усматривает в отношении двух стран угрозу, необходимости для последних в формировании своего военного блока нет. Москва и Пекин вполне довольствуются дружественными отношениями и не собираются дружить "против кого-то", в отличие от альянса. Таким образом, дружба двух стран нацелена на общие интересы, а не противодействие кому-то.
Читатели китайского издания Гуаньча, опубликовавшего материал с заявлением Путина, положительно отреагировали на слова российского президента, заявив о том, что странам стоит дружить, а не формировать "военные банды".
"Традиционные военные блоки – моральное старье. Лучше всего всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое куда более гибкое. Старые концепции никому не нужны", "От всех союзных договоров нет никакой пользы. Их можно просто разорвать. Страна должна быть сильной сама по себе", "Союзный договор – как свидетельство о браке. Проблема в отношениях – развод", "Только Штаты думают, что отсутствие альянса означает отсутствие союзников, равно как и отсутствие помощи", "У нас есть не союз, но кое-что получше – дружба", "Мы просто хорошие соседи, которые привыкли друг другу доверять", – пишут китайские читатели.
Ранее китайские СМИ отреагировали на заявление Путина о том, что нефть в скором времени может достигнуть 100 долларов за баррель.

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