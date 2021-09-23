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"Ты должен сидеть": обвинивший Буша в гибели иракцев ученый сорвал пресс-конференцию
23 сентября 2021, 17:40 • 234 • Политика
Активист заявил, что власти превратили жизнь его семьи в ночной кошмар
Известный американский ученый Джеб Спрейг, работающий в Калифорнийском университете, сорвал публичное выступление бывшего лидера Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего, потребовав приговорить экс-президента к тюремному заключению.
Ученый заявил, что республиканец причастен к гибели миллионов жителей Ирака и тысяч граждан Соединенных Штатов. Активист объявил, что по вине бывшего главы государства на Ближнем Востоке применялось фосфорное оружие.
Модератор конференции, на которой выступал Буш, обвинил ученого в неуважительном отношении к аудитории, а сам бывший президент попытался свести все в шутку, сообщив, что условиях политики открытых дверей каждый желающий может напрямую задать главе государства вопрос, и помахал рукой активисту.
"Ты использовал фосфор в Ираке. Химическое оружие. Тебя нужно посадить в тюрьму. Тебя нужно посадить в тюрьму. Ты должен сидеть. Своей войной ты сломал жизнь моему двоюродному брату. Ты превратил жизнь моей семьи в ночной кошмар. В тюрьму тебя!" – закричал антивоенный активист.
По информации РИА "Новости", Буш не впервые сталкивается с обвинениями такого рода: не так давно ветеран боевых действий Майкл Приснер сорвал его выступление, заявив, что Белый дом лгал, утверждая о наличии химического оружия у Ирака.
Иракский конфликт начался в 2003 году с вторжения американских войск и их союзников для свержения режима Хусейна. В качестве предлога США использовали заявления о применении Багдадом оружия массового поражения, однако эта информация так и не получила подтверждения. Семь лет спустя Вашингтон объявил о завершении иракской кампании.
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