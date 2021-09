"Ты должен сидеть": обвинивший Буша в гибели иракцев ученый сорвал пресс-конференцию

Известный американский ученый Джеб Спрейг, работающий в Калифорнийском университете, сорвал публичное выступление бывшего лидера Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего, потребовав приговорить экс-президента к тюремному заключению.

Ученый заявил, что республиканец причастен к гибели миллионов жителей Ирака и тысяч граждан Соединенных Штатов. Активист объявил, что по вине бывшего главы государства на Ближнем Востоке применялось фосфорное оружие.

Модератор конференции, на которой выступал Буш, обвинил ученого в неуважительном отношении к аудитории, а сам бывший президент попытался свести все в шутку, сообщив, что условиях политики открытых дверей каждый желающий может напрямую задать главе государства вопрос, и помахал рукой активисту.

"Ты использовал фосфор в Ираке. Химическое оружие. Тебя нужно посадить в тюрьму. Тебя нужно посадить в тюрьму. Ты должен сидеть. Своей войной ты сломал жизнь моему двоюродному брату. Ты превратил жизнь моей семьи в ночной кошмар. В тюрьму тебя!" – закричал антивоенный активист.

“Arrest this war criminal:” Former US President George W. Bush’s speech gets interrupted again, as anti-war activist slams him for committing war crimes in Iraqpic.twitter.com/oo0g1P5nDb