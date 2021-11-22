Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Главная / Политика

"Туроператор без лицензии": Еврокомиссар высмеяла Лукашенко

22 ноября 2021, 13:45  •  153 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На президента Белоруссии возложили ответственность за трагедию мигрантов
Беженцы из стран ближневосточного региона, уже вторую неделю ожидающие своей участи в палаточном лагере на границе Белоруссии и Польши, были обманным путем втянуты в трагическую историю. Об этом заявила комиссар внутренних дел Евросоюза Илва Йоханссон.
В интервью немецкому изданию WELT она возложила ответственность за эскалацию миграционного кризиса на власти Белоруссии. Политик подчеркнула, что Еврокомиссия выдвигает обвинения в адрес Александра Лукашенко, который, по ее словам, действует словно "туроператор без лицензии", продающий путевки, испаряющееся после прибытия на место.
"Семьи и дети были обмануты и вовлечены в трагедию, которая принесла много страданий", – заявила Йоханссон.
Представитель Евросоюза добавила, что ответственность за эти события будет нести действующий в Белоруссии политический режим. Политик уверена, что частично решить миграционный кризис удалось из-за сплоченных действий ЕС и его партнеров.
Напомним, ранее польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что на фоне миграционного кризиса Лондон начал "большую игру" против Москвы. По словам эксперта, Британия направила в Польшу своих солдат.
Кстати, недавно издание WELT обнародовало данные секретного протокола Еврокомиссии, которая изучает обстоятельства конфликта на линии соприкосновения РБ и ЕС. Из документа следует, что к организации миграционного кризиса причастны граждане Германии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





153
Источник
Похожие новости
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
22 ноября 2021, 11:25
Пенсий больше не будет? Разбираемся в громком заявлении
22 ноября 2021, 09:40
На Украине похвастались срывом запуска "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму...
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 09:05
На Украине испытали уникальную систему, делающую деньги из ничего
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
18 ноября 2021, 05:15
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
21 ноября 2021, 18:30
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыносима"
18 ноября 2021, 14:35
Похоже на то, что украинскую власть ждут «последние времена»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.