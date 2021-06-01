Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Главная / Политика

"Три рассекающих удара": на Украине описали стратегию атаки на Донбасс

01 июня 2021, 09:45  •  85 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В регионе собирались устроить блицкриг
Украинский экс-премьер министр Николай Азаров рассказал, как нынешний глава Незалежной Владимир Зеленский собирался расправиться с Донбассом.
Политический деятель указал, что киевский режим планировал осуществить молниеносную атаку на юго-восток Украины с тем, чтобы там не успели мобилизовать силы для ведения успешной оборонительной войны или нанесения контрудара.
"Предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время", – рассказал бывший глава украинского правительства в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Расчет был прост: внезапное нападение с активным продвижением вглубь региона нанесло бы большой урон. Также за короткое время на выручку Донецкой и Луганской народным республикам не успела бы прибыть серьезная военная поддержка со стороны России.
Как отметил Азаров, "Генштаб не из дураков состоит". Такая стратегия могла бы быть весьма эффективной. Однако Москва спутала все планы жаждущему крови Киеву.
Зеленский хотел провернуть вероломную спецоперацию весной этого года. Именно в это время российская сторона решила провести боевые учения у украинских границ. Демонстрация боевой мощи нашей страны привела незалежных в чувство, и они отказались от коварного плана.
К слову, на Украине продолжают вести явную антироссийскую политику. Недавно депутат Гончаренко разместил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 00:35
Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
01 июня 2021, 06:05
Медведев не стал стесняться в выражениях, говоря о политике Запада: "Оборзели"
01 июня 2021, 00:35
От "новых побед" до полного краха: Политолог о призыве Волкова жертвовать деньги в ФБК*
01 июня 2021, 07:55
"Не верят, что разрешили?": Русские раскрыли "мотив" поездки "делегации от Меркель" в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят&q...
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 00:35
Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
01 июня 2021, 06:05
Медведев не стал стесняться в выражениях, говоря о политике Запада: "Оборзели&qu...
01 июня 2021, 00:35
От "новых побед" до полного краха: Политолог о призыве Волкова жертвовать д...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2021, 01:25
«Слуги народа» заговорили о прекращении поставок белорусского топлива на Украину
26 мая 2021, 13:30
"Меры будут болезненными ": Минск сделал официальное предупреждение Западу
29 мая 2021, 19:25
В России выступили за признание независимости республик Донбасса
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
31 мая 2021, 01:40
Myśl Polska: сериал под названием «История польской глупости» продолжается
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.