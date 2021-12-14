"Три проигрышных варианта": Латушко раскрыл сценарий референдума в Белоруссии

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Лидер НАУ: гражданам предложат выбор между Лукашенко и Лукашенко

Референдум по изменению конституции Белоруссии, который намечен на февраль 2022 года, является нелегитимным. С таким заявлением выступил бывший министр культуры РБ Павел Латушко. Он объяснил, как в нынешних условиях действовать противникам режима Лукашенко.

Оппозиционер подчеркнул, что на сегодняшний день проводить всенародное голосование невозможно, потому что в республике, по его словам, нет свободы слова, нарушаются права человека, а в тюрьмах находятся больше тысячи политических заключенных. Также политик обратил внимание на нерешенный миграционный кризис.

"Так называемый референдум – это имитация, в которой нам предложат выбрать между системой Лукашенко и системой Лукашенко", – заявил Латушко.

Лидер НАУ отметил, что белорусам на всенародном голосовании будет предложено всего три варианта, которые, по его мнению, являются проигрышными. Выбирать пункты "за" или "против" при изменении конституции нельзя, потому что от этого система не поменяется, считает оппозиционер. Он также призвал сограждан отказаться от идеи бойкота референдума.

"Пассивное, разочарованное население, которое не участвует в политике – это то, чего и добивался режим своими репрессиями. Наше молчание – знак согласия и капитуляции", – уверен политик.

Экс-министр предложил четвертый вариант действий, который якобы должен объединить людей и показать мировому сообществу, как много жителей Белоруссии хотят перемен в своей стране. Латушко подчеркнул, что противника режима Лукашенко должны сделать бюллетени недействительными, поставив отметки напротив всех пунктов.

Напомним, ранее основатель НАУ заявил, что белорусский правитель боится единой стратегии оппозиции по всенародному голосованию.

Примечательно, что накануне референдума Лукашенко решил отправить в отставку главу ЦИК республики, которая занимала свое кресло последние 25 лет. Вместо Лидии Ермошиной организовывать плебисцит будет экс-министр образования Белоруссии Игорь Карпенко.